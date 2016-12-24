عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الكيان الصهيوني يعلن رفضه قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان والامتثال له القدس المحتلة – سبأ:

أعلن رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو رفضه لقرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والامتثال له .. متهماً إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما بالتواطؤ مع من اسماها "العصابة في الأمم المتحدة" .



وقال مكتب نتانياهو في بيان نشر اليوم السبت إن حكومة الكيان الصهيوني "ترفض هذا القرار المعادي لإسرائيل والمخزي من الأمم المتحدة، ولن تمتثل له".



وأضاف أن "إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس".



وأوضح البيان أن "إسرائيل تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب (دونالد) ترامب ومع جميع أصدقائنا في الكونغرس، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، لمحو الآثار الضارة لهذا القرار السخيف".



من جهة أخرى، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت باتخاذ "سلسلة من التدابير الدبلوماسية" ضد نيوزيلندا والسنغال اللتين دعتا مع ماليزيا وفنزويلا، إلى تنظيم تصويت الجمعة على القرار .



وبعد ساعات فقط على تبني مجلس الأمن القرار، أعلن نتانياهو استدعاء سفيري الكيان الصهيوني في نيوزيلندا والسنغال "فورا للتشاور".



كما قرر رئيس حكمة كيان الاحتلال أيضاً إلغاء زيارة مقررة في يناير لوزير الخارجية السنغالي وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى فلسطين المحتلة .

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ