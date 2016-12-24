محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى الأداء التنموي والإداري بمحافظة عمران عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان، مستوى الأداء في الجوانب التنموية والإدارية وتحصل الموارد بالمحافظة.



وتطرق الاجتماع بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة صالح المخلوس وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية والأجهزة الحكومية بالمحافظة، إلى الجوانب المتعلقة بتفعيل الأداء بما يخدم العمل التنموي والخدمي.



وأكد الاجتماع ضرورة اضطلاع الجميع بالمسئولية خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان وما يفرضه من حصار جائر.



كما أكد على أهمية تحسين مستوى الأداء لتوفير أهم الاحتياجات الخدمية لأبناء المحافظة والتغلب على الصعوبات خلال المرحلة الراهنة.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ