محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الثقافة يزور بيت التراث الصنعاني صنعاء – سبأ :



زار وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبسي اليوم بيت التراث الصنعاني في صنعاء القديمة واطلع على اقسامه و محتوياته .



واستمع الوزير خلال الزيارة ومعه نائب الوزير هدى أبلان وعدد من قيادات الوزارة، إلى شرح مع القائمين على البيت حول طبيعة عمله ومشاكله واحتياجاته.



وأكد الوزير الكبسي خلال جولته داخل البيت، خصوصية التراث الشعبي بوصفه إحدى ركائز الذاكرة الوطنية، منوها بان تراث مدينة صنعاء يستمد أهميته من أهمية المدينة وخصوصية ثقافتها.



كما أكد حرص الوزارة واهتمامها بالتراث المادي واللامادي في كل ربوع اليمن لما يمثله تراث اليمن من غنى وتنوع وفرادة تجعل منه محل اهتمام عالمي ووطني.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ