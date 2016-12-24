محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الثقافة يتفقد العمل في هيئة المحافظة على المدن التاريخية ويؤكد اهمية تضافر جهود الحفاظ على صنعاء القديمة صنعاء – سبأ:

تفقد وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبسي، اليوم، سير العمل في الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بصنعاء القديمة.



واطلع الوزير ومعه نائب الوزير هدى أبلان على إدارات ومرافق الهيئة.



وأكد وزير الثقافة خلال اجتماعه بقيادات الهيئة أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بالحفاظ على صنعاء القديمة بما يكفل انهاء الازدواج وإزالة أي مشاكل تحول دون قيام الهيئة بالمهام المناطة بها في حماية هذه المدينة .



وطالب من قيادة الهيئة وضع تصور يتضمن أهم المعوقات التي تعترض سير عمل الهيئة وبخاصة على صعيد الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة وكذل الحلول المقترحة بما يضمن وضع حد للمخالفات المستمرة و مواصلة جهود الحفاظ على روح المدينة التاريخية، مؤكدا حرص الوزارة على التواصل مع كافة الجهات بما يضمن تضافر جهود الحماية.



ونوه وزير الثقافة بخصوصية المرحلة التي يمر بها الوطن واهمية استشعار المسؤولية ازاءها بما يضمن مواجهة كافة التحديات.



وكان نائب رئيس الهيئة نبيل منصر ووكيل الهيئة امة الرزاق جحاف قد استعرضوا وضع الهيئة ومشاكلها ومعوقات عملها وأهم التحديات التي تعترض سبل الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ