رئيس الوزراء يناقش مع ممثل الفاو في اليمن التعاون في مجال الامن الغذائي [24/ديسمبر/2016] صنعاء - سبأ:

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، اليوم مع الممثل المقيم لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) صلاح الحاج حسن، جوانب التعاون بين اليمن والمنظمة في مجال الامن الغذائي بما يناسب الاولويات الماثلة في قطاعات الانتاج الزراعي والسمكي والحيواني، والتحديات التي تواجهها في ظل العدوان والحصار السعودي.



وتناول اللقاء بحضور وزير الزراعة والري غازي احمد محسن، اهمية تعزيز جهود المنظمة في اسناد المزارعين والصيادين فيما يتعلق بمدخلات الانتاج لاستعادة المبادرة ومعاودة الانتاج وبما يحقق المزيد من الصمود واستمرار الدورة الاقتصادية المرتبطة بالعملية الانتاجية لهذه القطاعات.



واشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها منظمة الفاو في دعم القطاعات المرتبطة بالامن الغذائي.. مؤكدا على اهمية التركيز على الاولويات المتصلة بواقع التحديات التي لازال يخلفها استمرار العدوان واستهدافه المباشر للمقومات الزراعية والسمكية عبر القصف المباشر للاليات ومعدات وقوارب الاصطياد.



وأوضح الدكتور بن حبتور ان الحكومة حريصة على تطوير علاقات الشراكة مع منظمة الفاو وكافة المنظمات الاممية والدولية العاملة في اليمن بما يخدم الانسان اليمني وتخفيف معاناته جراء الظروف الراهنة.



من جانبه اكد الممثل المقيم للفاو، التزام المنظمة بتأدية واجباتها تجاه الشعب اليمني وبكل حيادية ومهنية.. مشيرا الى ان المنظمة تعمل بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية على التركيز على الاولويات المرتبطة بشكل مباشر بضمان استمرار العملية الانتاجية للمزارعين والصيادين والحفاظ على الارث الزراعي الذي تزخر به اليمن التي تعد من اوائل المناطق الزراعية على مستوى العالم.. مؤكدا تركيز المنظمة على المدخلات المرتبطة باستمرار الانتاج في القطاعين الزراعي والسمكي بما يضمن الحفاظ على الحياة.

سبأ