ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 24 - ديسمبر - 2016 الساعة 04:22:11م
رئيس الوزراء يناقش مع ممثل الفاو في اليمن التعاون في مجال الامن الغذائي  
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، اليوم مع الممثل المقيم لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) صلاح الحاج حسن، جوانب التعاون بين اليمن والمنظمة في مجال الامن الغذائي بما يناسب الاولويات الماثلة في قطاعات الانتاج الزراعي والسمكي وا
مجلس الأمن يتبنى قرارا لوقف الاستيطان الإسرائيلي
تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وهي المرة الاولى التي تمتنع فيها الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو ضد اي قرار ليس في صالح اسرائيل .
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش أوضاع عمال المصانع
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر أوضاع ومشاكل عمال مصانع الإسمنت والغزل والنسيج والأدوية وغيرها من المنشئات التابعة للوزارة التي توقفت بسبب العدوان السعودي الغاشم.
الاهلي يصعد لدور ال16 لمسابقة كأس مصر
حقق فريق الأهلي فوزاً ساحقاً على حساب ضيفه الألومنيوم بسداسية دون رد مساء امس بإستاد السلام الدولي في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر لكرة القدم.
آخر الأخبار:
وزير الثقافة يزور بيت التراث الصنعاني
إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة العدوان بشعب عجاه بنهم
وزير الثقافة يتفقد العمل في هيئة المحافظة على المدن التاريخية ويؤكد اهمية تضافر جهود الحفاظ على صنعاء القديمة
وزير العدل يناقش مع رئيس هيئة التفتيش اليات الارتقاء بمستوى الاداء القضائي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يناقش مع ممثل الفاو في اليمن التعاون في مجال الامن الغذائي  
[24/ديسمبر/2016] صنعاء - سبأ:
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، اليوم مع الممثل المقيم لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) صلاح الحاج حسن، جوانب التعاون بين اليمن والمنظمة في مجال الامن الغذائي بما يناسب الاولويات الماثلة في قطاعات الانتاج الزراعي والسمكي والحيواني، والتحديات التي تواجهها في ظل العدوان والحصار السعودي.

وتناول اللقاء بحضور وزير الزراعة والري غازي احمد محسن، اهمية تعزيز جهود المنظمة في اسناد المزارعين والصيادين فيما يتعلق بمدخلات الانتاج لاستعادة المبادرة ومعاودة الانتاج وبما يحقق المزيد من الصمود واستمرار الدورة الاقتصادية المرتبطة بالعملية الانتاجية لهذه القطاعات.

 واشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها منظمة الفاو في دعم القطاعات المرتبطة بالامن الغذائي.. مؤكدا على اهمية التركيز على الاولويات المتصلة بواقع التحديات التي لازال يخلفها استمرار العدوان واستهدافه المباشر للمقومات الزراعية والسمكية عبر القصف المباشر للاليات ومعدات وقوارب الاصطياد.

وأوضح الدكتور بن حبتور ان الحكومة حريصة على تطوير علاقات الشراكة مع منظمة الفاو وكافة المنظمات الاممية والدولية العاملة في اليمن بما يخدم الانسان اليمني وتخفيف معاناته جراء الظروف الراهنة.

من جانبه اكد الممثل المقيم للفاو، التزام المنظمة بتأدية واجباتها تجاه الشعب اليمني وبكل حيادية ومهنية.. مشيرا الى ان المنظمة تعمل بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية  على التركيز على الاولويات المرتبطة بشكل مباشر بضمان استمرار العملية الانتاجية للمزارعين والصيادين والحفاظ على الارث الزراعي الذي تزخر به اليمن التي تعد من اوائل المناطق الزراعية على مستوى العالم.. مؤكدا تركيز المنظمة على المدخلات المرتبطة باستمرار الانتاج في القطاعين الزراعي والسمكي بما يضمن الحفاظ على الحياة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الثقافة يزور بيت التراث الصنعاني
إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة العدوان بشعب عجاه بنهم
وزير الثقافة يتفقد العمل في هيئة المحافظة على المدن التاريخية ويؤكد اهمية تضافر جهود الحفاظ على صنعاء القديمة
وزير العدل يناقش مع رئيس هيئة التفتيش اليات الارتقاء بمستوى الاداء القضائي
وزير الداخلية يزور مصلحة الهجرة والجوازات
وزير الداخلية يلتقي القائم باعمال السفير الروسي بصنعاء
نائب رئيس مجلس النواب يرأس اجتماعا مشتركا للجنة التعليم العالي والشباب وقيادة وزارة الشباب والرياضة
التعليم العالي: مهام متواصلة في مجال بناء القدرات المؤسسية خلال الفترة يونيو2015-يونيو2016
وزير الصحة يلتقي رابطة مرض السرطان بصنعاء
العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته يواصلون جرائمهم البشعة بحق المواطنين
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته يواصلون جرائمهم البشعة بحق المواطنين
[24/ديسمبر/2016]
استشهاد أسرة كاملة في غارة لطيران العدوان على منزل بفرع العدين في محافظة اب
[24/ديسمبر/2016]
مصرع عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة وإعطاب آلية بجيزان
[23/ديسمبر/2016]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم بصنعاء
[23/ديسمبر/2016]
طيران العدوان السعودي يشن سبع غارات على عدد من مديريات صعدة
[23/ديسمبر/2016]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2016، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by