وزير العدل يناقش مع رئيس هيئة التفتيش اليات الارتقاء بمستوى الاداء القضائي [24/ديسمبر/2016] صنعاء - سبأ:

ناقش وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات ، اليوم، مع رئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور القاضي عبدالملك الجنداري، بحضور نواب ومساعدي رئيس الهيئة، العديد من المواضيع المتعلقة بأعمال القضاء وكيفية الإرتقاء بمستوى الأداء القضائي.



واطلع اللقاء على أعمال الهيئة والنزول الميداني لها للمحاكم والنتائج التي توصلت إليها.



وأكد الوزير عقبات أهمية ودور التفتيش القضائي وضرورة الاستفادة من خبرات وكفاءات الهيئة في الميدان.



وكشف الوزير عن توجهات للبحث عن أراضي لبناء مجمعات قضائية في المحافظات التي مازالت مقراتها مستأجرة.



ولفت إلى أن الجميع ينتظر حركة قضائية شاملة لمعالجة جوانب القصور القضائي والإداري، مشيرا إلى أن الوزارة ستقف إلى جانب الهيئة في تسيير وتسهيل مهامها حسب الإمكانات المتاحة.



وشدد على ضرورة أن يكون للقضاء صوتا واحدا يصل الجميع ويحرم الاعتداء على مباني ودور القضاء واعتبار ما يقوم به العدوان من استهداف للقضاء فضيحة في جبين التاريخ وجريمة لا تسقط بالتقادم.



من جانبه اشار رئيس الهيئة الى أهمية ودور وزارة العدل باعتبارها حلقة الوصل بين السلطة التنفيذية والقضائية وعليها تقع مسؤولية متابعة ملاحظات القضاء على الأجهزة المساعدة للعدالة مثل مصلحة السجون والسجل العقاري والطب الشرعي.

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