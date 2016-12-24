وزير الداخلية يزور مصلحة الهجرة والجوازات [24/ديسمبر/2016] صنعاء – سبأ :

تفقد وزير الداخلية اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسي اليوم سير العمل في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.



واستمع الوزير من القائم بأعمال رئيس المصلحة العميد عبد الحميد الغفاري ووكلاء المصلحة الى شرح عن واقع العمل في المصلحة ومشاكلها واحتياجاتها.



واطلع وزيرالداخلية على سير العمل في إدارات ومرافق المصلحة وما لحق بها من اضرار جراء العدوان السعودي الغاشم.



واعرب القوسي عن الشكر لكل الجهود التي تبذل من أجل عزة الوطن في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها اليمن ، مشددا على ان الالتزام بالنظام والقانون هو القاسم المشترك بين الشرطة والمواطن.

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