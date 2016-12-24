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آخر تحديث: السبت، 24 - ديسمبر - 2016 الساعة 03:59:52م
رئيس الوزراء يناقش مع ممثل الفاو في اليمن التعاون في مجال الامن الغذائي  
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، اليوم مع الممثل المقيم لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) صلاح الحاج حسن، جوانب التعاون بين اليمن والمنظمة في مجال الامن الغذائي بما يناسب الاولويات الماثلة في قطاعات الانتاج الزراعي والسمكي وا
مجلس الأمن يتبنى قرارا لوقف الاستيطان الإسرائيلي
تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وهي المرة الاولى التي تمتنع فيها الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو ضد اي قرار ليس في صالح اسرائيل .
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش أوضاع عمال المصانع
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر أوضاع ومشاكل عمال مصانع الإسمنت والغزل والنسيج والأدوية وغيرها من المنشئات التابعة للوزارة التي توقفت بسبب العدوان السعودي الغاشم.
الاهلي يصعد لدور ال16 لمسابقة كأس مصر
حقق فريق الأهلي فوزاً ساحقاً على حساب ضيفه الألومنيوم بسداسية دون رد مساء امس بإستاد السلام الدولي في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر لكرة القدم.
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  محلي
وزير الداخلية يزور مصلحة الهجرة والجوازات
[24/ديسمبر/2016] صنعاء – سبأ :
  تفقد وزير الداخلية اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسي اليوم سير العمل في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

  واستمع الوزير من القائم بأعمال رئيس المصلحة العميد عبد الحميد الغفاري ووكلاء المصلحة  الى شرح عن واقع العمل في المصلحة ومشاكلها واحتياجاتها.

   واطلع وزيرالداخلية على سير العمل في إدارات ومرافق المصلحة  وما لحق بها من اضرار جراء العدوان السعودي الغاشم.

    واعرب القوسي عن الشكر لكل الجهود التي تبذل من أجل عزة الوطن في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها اليمن ، مشددا على ان الالتزام بالنظام والقانون هو القاسم المشترك بين الشرطة والمواطن.
سبأ
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