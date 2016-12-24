نائب رئيس مجلس النواب يرأس اجتماعا مشتركا للجنة التعليم العالي والشباب وقيادة وزارة الشباب والرياضة [24/ديسمبر/2016] صنعاء - سبأ :

رأس نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام صالح هشول اليوم إجتماعا مشتركا ضم لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة والجانب الحكومي ممثلا بوزير الشباب والرياضة حسن زيد ووكيل الوزارة لقطاع المشاريع رمزي الاغبري ووكيل قطاع الشباب عبد الرحمن الحسني ووكيل قطاع الرياضة عبد الله الدهبلي والمدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة نظمية عبد السلام عثمان وعدد من المختصين في الوزارة.







وأكد نائب رئيس المجلس ضرورة ان يتحمل الجميع المسؤلية في أداء المهام المناطة كل في نطاق اختصاصه ومبديا استعداد المجلس إعادة النظر في بعض المواد القانونية لما من شانه تحسين الأداء الإداري والمالي.



لافتا الى أهمية التنسيق بين وزارتي الشباب والرياضة والإدارة المحلية فيما يتعلق بتعديل المادة (123) من قانون السلطة المحلية.

وناقش الاجتماع جملة من المحاور المتعلقة بالدعم المقدم للجنة الأولمبية والاتحادات والأندية من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وكذا أوضاع الصندوق وسير عمله وكل ما يتعلق بالإيرادات والمصروفات الخاصة بالصندوق خلال الدورة الانتخابية للجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية.

كما تطرق النقاش الى ملاحظات الاخوة أعضاء لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول تعديل المادة (123) من قانون السلطة المحلية رقم (24) لسنة 2000م والمتعلقة بتخصيص نسبة الـ 30% من موارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة لصالح السلطة المحلية.



فيما اكدت اللجنة ضرورة العمل على استبعاد موظفي الصندوق من الاتحادات الرياضية إضافة الي القيام بنقل مخصصات إيرادات النشاط الداخلي للاتحادات العامة لمكتب الشباب والرياضة.

وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية لمعالجة الاختلالات والقصور في الأداء الإداري والمالي للصندوق والوزارة والاتحادات.



من جهته أشار وزير الشباب والرياضة الى أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب.

مؤكدا التزام الوزارة العمل بالمقترحات والملاحظات والتوصيات التي يقرها المجلس ومعالجة الاختلالات أينما وجدت وموافاة اللجنة البرلمانية بكافة الوثائق المطلوبة.

