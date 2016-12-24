التعليم العالي: مهام متواصلة في مجال بناء القدرات المؤسسية خلال الفترة يونيو2015-يونيو2016 [24/ديسمبر/2016] صنعاء - سبأ:

أنجزت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جملة من المهام والأنشطة والإصلاحات في مختلف القطاعات بديوان عام الوزارة والمؤسسات والمراكز التابعة وذلك خلال الفترة من يونيو 2015- يونيو 2016م.



واظهر تقرير الإنجاز السنوي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة نفسها من يونيو 2015- يونيو 2016م حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، المحاور السبعة الذي شملها التقرير والمتضمنة الإنجازات في مجالات " مكافحة الفساد، وبناء القدرات المؤسسية للوزارة والجامعات، وتصحيح الاختلالات في الجامعات الحكومية، وإصلاح مسار التعليم الجامعي الأهلي، وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان والمساهمة في تخفيف آثار العدوان، وتفعيل البحث العلمي والاعتماد الأكاديمي وتقنية المعلومات، في ركز المحور السابع والأخير على ترشيد الإنفاق وآلية تحسين كفاءة استغلال الموارد المالية".



وأوضح التقرير أن الوزارة استطاعت خلال الفترة نفسها من إستكمال تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الوزارة ، وقامت بإنشاء وتفعيل قطاع التخطيط والسياسات، وإنشاء وتفعيل قطاع البحث العلمي، وتعيين المدراء والموظفين للإدارات الجديدة والشاغرة في القطاعين و توفير التجهيزات والأثاث للقطاعات والإدارات الجديدة وإعداد خطة القوى العاملة ومتطلبات شغل الوظائف للوحدات التنظيمية الرئيسية في الهيكل التنظيمي للوزارة، إضافة إلى تفعيل الإدارات النوعية ذات العلاقة بإعداد الدراسات والأبحاث والمشاريع التطويرية للتعليم العالي ، ومراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح الداخلية في الوزارة والجامعات.



وأشار التقرير إلى أن الوزارة أعدت التوصيف الوظيفي للقطاعات والإدارات العامة العليا والوسطى ومراجعته وإقراره، وتدريب مدراء العموم والإدارات في القطاعات المختلفة على ألية تطبيق التوصيف الوظيفي سعياً من قيادة الوزارة لتعزيز العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الإنتاج، إضافة إلى استكمال اجراءات إنشاء الهيئة العامة للبعثات والمنح الدراسية بالتنسيق مع مؤسسة نوفيك الهولندية، والقيام بإعداد مشروع الإطار التنظيمي العام والهيكل واللائحة التنظيمية لإنشاء الهيئة وإقرارها، وتشكيل لجنة قانونية وفنية لإعداد مشروع القانون للهيئة وإنجازه وإحالته إلى وزارة الشئون القانونية لمراجعته.



وفيما يتعلق بإعداد دليل التخطيط الشامل للأداء ونظام إدارة تقييم الأداء لفت التقرير إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة نفسها من إعداد دراسة باحتياجات الوزارة والمشاريع التابعة لها من مؤشرات أداء الموظفين، ومراجعة أنظمة وأدلة التقييم المعتمدة من الخدمة المدنية ، وتطويرها واعتمادها بصورتها النهائية وتنفيذ ورشة إقليمية بالأردن بدعم هولندي للتدريب على الية استخدام النظام والاشراف على تطبيقه، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية في الوزارة لشرح أهداف النظام ووظائفه وآليات تنفيذه وتدريب فريق داخلي على إدارته .



وبين التقرير أن الوزارة استأنفت العمل بمشروع تعزيز قدرات الوزارة بتمويل هولندي ، وتنفيذ مجموعة من من المهام والأنشطة مما ساهم في إقناع الجانب الهولندي باستئناف الدعم للمشروع واستمراره وإعداد مسودة تقرير سياسة النوع الاجتماعي و تنفيذ الدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل من مخرجات التعليم العالي، وعدد من الأنشطة الأخرى، وعقد ورشة بمشاركة القطاع الخاص لتحديد آلية اعداد الدراسة، وإعادة نماذج استمارات المسح الميداني وتنفيذه على عدد من المخرجات وقطاعات سوق العمل، وتحديد نتائج الدراسة على ضوء المسح وإقرارها بالتنسيق مع الخبراء المحليين ونظرائهم الهولنديين ، ومناقشة نتائج الدارسة وإقرار التوصيات والاستفادة منها في اعداد سياسات القبول والالتحاق في الجامعات.



وأوضح التقرير ان الوزارة قامت بإعداد تقرير عن سياسة النوع الاجتماعي في التعليم العالي ومراجعة نتائج المسح والتقييم من قبل خبير وطني، ومن ثم إعداد دراسة أولية ونتائج التقييم ومناقشتها مع الجانب الهولندي وتحديد الفجوات والصعوبات التي تواجه النوع الاجتماعي في التعليم العالي، وتنفيذ ورشة لمناقشة النتائج وإقرارها بصورتها النهائية.



وبين التقرير أن الوزارة نظمت خلال الفترة نفسها ورشة إقليمية في الأردن مع الجانب الهولندي لمناقشة وضع مشروع تعزيز قدرات الوزارة وإقرار خطة عمله للعام الجاري بمشاركة خبراء محليين، اضافة إلى تنفيذ اربع ورش عمل فرعية بصنعاء لمناقشة النتائج وإقرار التوصيات المناسبة لها، وكذا مناقشة وإقرار البرنامج التنفيذي الزمني لعمل المشروع لعام 2016م.



وفيما يتعلق بمتابعة سير المشاريع الإنشائية والتطويرية في الجامعات الحكومية أكد التقرير أن الوزارة قامت بحصر المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المتعثرة والمتوقفة في الجامعات وتصنيفها وفقاً لحالة كل مشروع وإيجاد قاعدة بيانات عن كافة المشاريع الإنشائية والتطويرية المنفذة في الجامعات الحكومية والتنسيق مع مختلف الجهات لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية التنفيذ وتحديد حالة كل مشروع قبل توقف العمل فيه بسبب العدوان والحصار.



ونوه التقرير بأن الوزارة نفذت برنامج بناء وتطوير قدرات الموظفين من خلال استئناف برنامج تأهيل موظفي الوزارة في مجال اللغة الإنجليزية، وعقد 3 دورات تدريبية في التخطيط والإدارة وتقييم الإداء استفاد منها 72 موظفاً وموظفة وتأهيل عدد من الموظفين للحصول على البكالريوس والماجستير في عدد من الجامعات اليمنية اضافة إلى ابتعاث عدد من الموظفين للدراسات العليا في الخارج ومنح اربعة موظفين استمرارية مواصلة الدكتوراة ، وربط الأبحاث العلمية للمبتعثين بقضايا ومشكلات واحتياجات الوزارة.

سبأ