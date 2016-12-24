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  رياضة
وزير الشباب والرياضة يدشن منافسات الالعاب الرياضية لاتحاد المرأة
[24/ديسمبر/2016] صنعاء - سبأ:
   دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد ومعه وزير حقوق الانسان علياء الشعيبي اليوم بنادي بلقيس للرياضة النسوية بصنعاء منافسات بطولتي الجمهورية النسوية العاشرة للألعاب الفردية في العاب القوى وكرة الطاولة والشطرنج ، والتاسعة للألعاب الجماعية بكرة الطائرة وكرة اليد والتي ينظمها اتحاد رياضة المرأة على مدى ستة ايام.

ويشارك في المنافسات اكثر من 250 لاعبة من أمانة العاصمة ومحافظات عدن وصنعاء ولحج وتعز الحديدة  وفرق أهلي صنعاء ومكتبي التربية بامانة العاصمة و محافظة صنعاء وجمعية الكشافة والمرشدات ونادي بلقيس ونادي  22 مايو وجامعة صنعاء وذلك تحت شعار (السلام والمحبة-الوحدة والإخاء)  .

وخلال التدشين اشاد الوزير زيد بتنظيم هذا الحدث الرياضي الهام في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد وعدوان سافر يهدف الى القضاء على كل اشكال حياة الانسان اليمني المكافح .

منوها بالتفاعل والمشاركة النسوية الايجابية التي عكسها حجم الحضور من مختلف المحافظات والاندية والجهات التي تهتهم وترعى رياضة المرأة تحت مظلة الاتحاد العام لرياضة المرأة.

 

وفقا لرئيسة اتحاد المرأة نظمية عبد السلام المدير التنفيذي العام لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة فإن منافسات الكرة الطائرة تقام بصالة الاتحاد العام لرياضة المرأة فيما يستضيف نادي بلقيس بقية المنافسات حيث تقام منافسات سباقات العاب القوى للمسافات القصيرة في الساحة الخارجية للنادي وتحتضن صالة الشهيد حسن العمري المغلقة منافسات كرة اليد فيما تقام منافسات الشطرنج وكرة الطاولة في صالتين خاصتين بمكتبة نادي بلقيس.

   واوضحت رئيسة الاتحاد ان المنافسات المختلفة تقام تحت اشراف نخبة من ابرز الحام والحكمات الوطنيين المؤهلين التابعين لاتحاد المرأة والاتحادات الرياضية الاخرى للالعاب التي يتم التنافس عليها .

   حضر التدشين القائم باعمال وكيل قطاع الرياضة عبد الله الدهبلي والقائم بأعمال وكيل قطاع الشئون المالية والادارية محمد منصر ووكيل قطاع المرأة باسمة العريقي ووكيل اول امانة العاصمة محمد رزق الصرمي ومدير عام النشاط الرياضي طه تاج الدين وعدد اخر من المسئولين بوزارة الشباب والرياضة.
سبأ
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