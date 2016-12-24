محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يلتقي رابطة مرض السرطان بصنعاء





التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ بصنعاء اليوم رابطة مرضى السرطان.



وناقش اللقاء الذي حضره مستشارا وزير الصحة الدكتور اسماعيل غازي والدكتور عبدالكريم ثامر أوضاع مرض السرطان في اليمن والوضع الكارثي التي يواجهونه جراء العدوان وحصاره الجائرالذي تسبب في نقص الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية الذي ينذر بكارثة حقيقية قد تودي بحياة الكثير من المرضى وتسبب وفاتهم .



وفي اللقاء أكد وزير الصحة اهتمام الوزارة بمرضى السرطان ، مشيرا إلى أهمية تعاون الجميع في دعم هذه الشريحة من المرضى خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان السعودي الأمريكي والذي تسبب في أضرار كبيرة في القطاع الصحي و نقص الخدمات الصحية وانعدام الأدوية خاصة مرض السرطان والأمراض المزمنة الأخرى .



ولفت إلى أن استمرار معاناة اليمن من العدوان وحصاره أحدث فجوة تمويلية هائلة أعاقت شراء وتأمين أدوية الأمراض المزمنة ومنها مرض السرطان .



ووجه وزير الصحة بتشكيل لجنة برئاسة مستشار الوزير الدكتور غازي إسماعيل وعضوية الرابطة لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه مرض السرطان مع الجهات المختصة .



من جانبه استعرض رئيس رابطة مرضى السرطان حميد اليادعي رؤية الرابطة للمشاكل العاجلة التي يواجهها مرض السرطان في اليمن.. مؤكدا أهمية تظافر جهود الجهات الرسمية والأهلية في تقديم إستراتيجية وطنية متكاملة للوقاية من السرطان وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى .



وطالب رئيس الرابطة بضرورة استكمال مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان الذي تم إقراره سابقا من قبل الحكومة و إحالته إلى مجلس النواب والذي احاله بعد مناقشته للجنة الصحية بالمجلس .

سبأ [24/ديسمبر/2016] صنعاء - سبأ:سبأ