محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته يواصلون جرائمهم البشعة بحق المواطنين





واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" استشهاد المواطن عدنان علي مسعد وأسرته المكونة من زوجه وأطفاله الخمسة جراء استهداف طيران العدوان لمنزلهم في قرية المتلوي بوادي الحصن مديرية فرع العدين بمحافظة إب .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على منطقة الحاربة بمديرية سحار وثلاث غارات على منطقة آل سالم بمديرية كتاف ومثلها على منطقة طخية بمديرية مجز ، كما شن أكثر من ثماني غارات على منطقة مندبة بمديرية باقم باستخدام قنابل عنقودية .



وأشار المصدر إلى احتراق سيارة مواطن في غارة لطيران العدوان على منطقة بركان بمديرية رازح ، كما شن الطيران غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر ، فيما تعرضت مناطق سكنية في طلان وذويب بمديرية حيدان لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة فج حرض ومثلها على منطقة المزرق بمديرية حرض وغارة على ميدي بمحافظة حجة ، كما شن أربع غارات على معسكر ضبوة بمديرية سنحان في محافظة صنعاء وغارتين على منطقة الجبانة بمديرية الصليف في محافظة الحديدة وغارتين أخريين على منطقة الهجية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف .



وفي مديرية نهم بمحافظة صنعاء شن طيران العدوان 12 غارة استهدفت جبل القتب و جبل الكحل و عقبة الصناني و بران ومسورة و المجاوحة ، فيما استهدف مرتزقة العدوان منازل المواطنين بمنطقة العقران في المديرية بقذائف المدفعية .



ووفقاً للمصدر شن طيران العدوان ثلاث غارات على مقر اللواء التاسع وغارتين على مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران ، وغارة على منطقة الميزان بمديرية المخا وثلاث غارات على منطقة العمري بمديرية ذباب في محافظة تعز.



سبأ [24/ديسمبر/2016] صنعاء – سبأ:سبأ