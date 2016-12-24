اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش أوضاع عمال المصانع صنعاء - سبأ:



ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر أوضاع ومشاكل عمال مصانع الإسمنت والغزل والنسيج والأدوية وغيرها من المنشئات التابعة للوزارة التي توقفت بسبب العدوان السعودي الغاشم .



وبحث الاجتماع الذي ضم أمين عام اتحاد نقابات عمال اليمن علي أحمد بامحيسون ورئيس اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة محمد البابلي وعدد من رؤساء النقابات آلية توفير التمويل اللازم لصرف مرتبات موظفي وعمال تلك المنشآت والإسهام في التخفيف من معاناتهم جراء انقطاع المرتبات خلال الفترة الماضية.



وحث وزير التجارة والصناعة على ضرورة الإسراع في إعداد الرؤى والتصورات اللازمة لتوفير بدائل ناجعة تساعد في حل مشاكل عمال وموظفي تلك المنشآت وكذا استئناف تشغيلها بما يضمن استقرار أوضاع الموظفين والعمال إضافة إلى إعداد تصور لإمكانية إدراج أسمائهم ضمن الموازنة العامة للدولة.



وكان رؤساء نقابات العمال والموظفين في تلك المنشآت قد استعرضوا الأوضاع و الصعوبات التي يعاني منها عمال وموظفي مصانع الاسمنت في عمران وباجل والبرح وكذا مصنع الغزل والنسيج والمنشآت التابعة للوزارة وحجم المعاناة التي وصلوا لها جراء توقف منشآتهم عن العمل.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ