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الجيش واللجان الشعبية يواصلون تحقيق انتصارات في مختلف الجبهات
[24/ديسمبر/2016] صنعاء – سبأ:


حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات بالمحافظات وجبهات الحدود خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" ان قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف الجيش السعودي في موقع السديس العسكري في نجران وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على موقع المسيال في عسير.

وفي جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مواقع للجيش السعودي في الشبكة الشمالية والجنوبية وموقعي جحفان وشمال الحوش, كما استهدفت تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته غرب موقع مثعن نتج عنه سقوط قتلى في صفوفهم وإعطاب آلية عسكرية لهم.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان صدوا محاولة زحف للمرتزقة من عدة اتجاهات على أطراف مديرية نهم مسنودا بغطاء جوي مكثف نتج عنها مصرع وجرح العشرات من المرتزقة بينهم العميد المرتزق ناصر اليادعي قائد معسكر فرضة نهم سابقا.

وأكد المصدر ان القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخين نوع زلزال1 على منطقة الخليفين, وصاروخ نوع الصرخة أسفل العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف, وتم استهداف تجمعات للمرتزقة بعدد من قذائف المدفعية في سد العكيمي بمنطقة سدبا, كما قتل ثلاثة من المرتزقة على أيدي الجيش واللجان الشعبية في مديرية الغيل بالمحافظة نفسها.

وحسب المصدر استهدف الجيش واللجان تجمعات لمرتزقة العدوان في تبة المطار ووادي الربيعة في محافظة مأرب, كما استهدافوا تجمعات المرتزقة بالقرب من محطة البركاني في منطقة كرش بمحافظة لحج, فيما قتل احد المرتزقة في عمليه قنص في التبة السوداء بمنطقة كهبوب بالمحافظة نفسها.

وأفاد المصدر العسكري أن عشرة من مرتزقة العدوان قتلوا وجرح آخرون خلال محاولة زحف لهم في أطراف الجحملية بمحافظة تعز وتم استهداف تجمعات وتحصينات للمرتزقة بالمنطقة نفسها, كما تم استهداف آلية تابعة لهم في قرية الصيار بمديرية الصلو، فيما قتل أحد المرتزقة في تبة الوكيل بعصيفرة بالمحافظة نفسها.

سبأ
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