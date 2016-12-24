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وزارة الصحة تكرم ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن
[24/ديسمبر/2016] صنعاء – سبأ:



كرمت وزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء اليوم ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور أحمد شادول لجهوده المتميزة في تعزيز الخدمات الصحية في اليمن خلال فترة عمله .

وفي التكريم الذي حضره مستشارو ووكلاء ومدراء عموم البرامج الصحية بالوزارة أشاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ بدور ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الفاعل في دعم القطاع الصحي ومتطلباته ومساهمتهم في إنقاذ الوضع الإنساني والصحي الكارثي في اليمن.

وأكد وزير الصحة أن اليمنيين لن ينسوا الخدمات التي قدمها الدكتور احمد شادول والجهود التي بذلها طيلة فترة عمله.. متمنيا له التوفيق في مهامه المستقبلية.

من جانبه أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أن عمله خلال الفترة الماضية اتسم بالأخوية من أجل مصلحة اليمن.. مشيدا بحرص القائمين على القطاع الصحي في اليمن على تقديم الخدمات الصحية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال " إن الحفاظ على المنظومة الصحية في اليمن خلال ما تمر به البلاد يعتبر انجازا كبيرا لوزارة الصحة".. مثمنا مهنية وحيادية القطاع الصحي في تقديم الخدمات الصحية مما سهل استقطاب الدعم لهذا القطاع .

سبأ
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