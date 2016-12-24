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آخر تحديث: السبت، 24 - ديسمبر - 2016 الساعة 03:50:51م
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مدير مكتب رئاسة الجمهورية يقدم تعازي المجلس السياسي الأعلى في وفاة السفير الروسي بتركيا
[24/ديسمبر/2016] صنعاء – سبأ:



قدم مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبدالقادر الجنيد اليوم تعازي المجلس السياسي الأعلى في وفاة السفير الروسي بتركيا أندريه كارلوف إثر تعرضه لإطلاق نار بالعاصمة التركية أنقرة.

ونقل مدير مكتب رئاسة الجمهورية خلال زيارته لسفارة روسيا الاتحادية بصنعاء ولقائه القائم بالأعمال أندريه تشرنوفول تعازي رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد ونائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس لرئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين والشعب الروسي الصديق في هذا الحادث الإرهابي الأليم.

وأكد الجنيد موقف الجمهورية اليمنية الرافض لكل الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى نشر العنف والفوضى وتخدم الأفكار الهدامة التى تسيء إلى الإسلام والمسلمين.. مشيداً بمواقف روسيا الاتحادية الداعمة لليمن ووحدته وأمنه واستقراره .

سبأ
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