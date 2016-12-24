العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته يواصلون جرائمهم البشعة بحق المواطنين واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية. مجلس الأمن يتبنى قرارا لوقف الاستيطان الإسرائيلي تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وهي المرة الاولى التي تمتنع فيها الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو ضد اي قرار ليس في صالح اسرائيل . اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش أوضاع عمال المصانع ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر أوضاع ومشاكل عمال مصانع الإسمنت والغزل والنسيج والأدوية وغيرها من المنشئات التابعة للوزارة التي توقفت بسبب العدوان السعودي الغاشم. الاهلي يصعد لدور ال16 لمسابقة كأس مصر حقق فريق الأهلي فوزاً ساحقاً على حساب ضيفه الألومنيوم بسداسية دون رد مساء امس بإستاد السلام الدولي في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر لكرة القدم.