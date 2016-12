Sharaf réclame la réouverture de l'aéroport de Sana'a avant toute consultation





SANA'A, 24 Déc. (SABA) - Le ministre des Affaires étrangères s'est interrogé sur la non-réaction de la communauté internationale face aux appels de l'ONU et du peuple yéménite à la réouverture de l'aéroport international de Sana'a.



Dans sa déclaration faite à SABA vendredi, Hisham Sharaf, a indiqué que le citoyen yéménite doit sentir qu'il ya un mouvement sérieux et un désir de paix parmi les pays de l'Alliance de l'agression contre le Yémen.



Toute réunion ou entretien en Jordanie n'entraînerait rien sans la réouverture de l'aéroport international de Sana'a comme avant, a- t-il dit.

"Beaucoup de patients meurent, tandis que le monde entier voit, entend et ne fait rien, a –t-il déclaré.



