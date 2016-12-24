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برلمان الأطفال يوصي بإنهاء الحرب فوراً ودعم جهود السلام والمصالحة الوطنية
[24/ديسمبر/2016] صنعاء – سبأ:



أوصى برلمان الأطفال بالعمل على إنهاء الحرب فوراً ودعم جهود السلام والمصالحة الوطنية وتحييد النساء والأطفال والمدارس والمستشفيات أثناء الحرب.

وأكدت توصيات أعضاء البرلمان في ختام جلستهم الاستثنائية المخصصة لمناقشة تقرير "أوضاع الطفولة في اليمن خلال الحرب "على تجريم ومحاسبة قتلة الأطفال والنساء وإلزام كل الأطراف التقيد باتفاقية جنيف وملحقاتها الخاصة بالحماية للأطفال والنساء والمدنيين .

وأشارت إلى ضرورة إعادة بناء وترميم ما هدمته الحرب من مدارس ومراكز صحية وشبكات المياه والطرقات الرئيسية وتمكين الأطفال من الحصول على حقهم في الخدمات الطبية وحرية التنقل مع أسرهم.

وشددت التوصيات على إعادة جميع الأطفال المتسربين إلى المدارس واعتماد برامج دعم نفسي للأطفال في مراحل التعليم الأساسي والثانوي ونشر المساحات الصديقة للأطفال وتمكينهم من اللعب والترفيه.

ونوهت إلى أهمية العمل لتوفير اللقاحات والأدوية الضرورية الخاصة بالأطفال وذويهم والسماح بوصول الأدوية بصورة عاجلة ، داعية حكماء العالم إلى العمل على جعل السلام بديلاً للحرب والتوجه لسلاح العلم للرقي بالأمم والشعوب.

وأعرب برلمان الأطفال عن الشكر لمنظمة رعاية الأطفال على دعمها الدائم للبرلمان خاصة أثناء الحرب.

هذا وكان برلمان الأطفال قد أقر بالإجماع في جلسته تقرير أوضاع الطفولة في اليمن خلال الحرب بعد مناقشته واستجواب الجانب الحكومية والمنظمات الدولية حول دورها في المساعدة على تحسين أوضاع الطفولة في اليمن في ظل الأوضاع الراهنة .

يذكر أن تقرير أوضاع الطفولة خلال الحرب الذي أعده أعضاء البرلمان تضمن الانتهاكات الخاصة بالأطفال خلال فترة الحرب ومنها حرمانهم من التعليم وتعرضهم للنزوح والقتل والتشريد وتدهور الوضع الصحي بسبب عدم توفر الاحتياجات والمستلزمات الطبية الأساسية جراء الحصار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وشحة المياه وانقطاع الكهرباء.

سبأ
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