عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الناخبون العمانيون ينتخبون غدا أعضاء المجالس البلدية مسقط - سبأ:

يتوجه الناخبون العمانيون في كافة محافظات السلطنة يوم غد الأحد إلى صناديق الانتخاب لاختيار أعضاء المجـالس البلـدية للفترة الثانية (2017 ـ 2020).



وأكدت وزارة الداخلية التي تنظم العملية الانتخابية أنها أكملت كافة استعداداتها وجاهزية كافة اللجان التي تنظم الانتخابات في جميع ولايات السلطنة لاستقبال الناخبين ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وتم تجهيز كل المراكز بكافة الأجهزة والوسائل التي تسهل على الناخبين اختيار ممثليهم بكل يسر ومرونة.



ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة الثانية 623 ألفًا و224 ناخبًا وناخبة من بينهم 333 ألفًا و733 ناخبًا و289 ألفًا و491 ناخبة ، فيما بلغ عدد المرشحين 731 مرشحًا ومرشحة منهم 708 مرشحين و23 مرشحة وسيجري التصويت لاختيار 202 مرشح ومرشحة للتمثيل في المجالس البلدية.. ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 107 مراكز من بينها 18 مركزًا مخصصة للذكور، و18 مركزًا أخرى مخصصة للإناث بالإضافة إلى 71 مركزًا مشتركًا للذكور والإناث .. ويبلغ عدد المجالس البلدية في كافة محافظات السلطنة 11 مجلسًا بلديًا بواقع مجلس بلدي واحد في كل محافظة.



وكان الناخبون العمانيون المقيمون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والطلبة الدارسون قد أدلوا بأصواتهم يوم الأحد الماضي لانتخاب من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثانية بمقار سفارات السلطنة بعواصم هذه الدول ومكتب السلطنة التجاري بإمارة دبي.



وتقام انتخابات المجالس البلدية تنفيذًا للمرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد في أكتوبر 2011 بشأن قانون المجالس البلدية التي تختص بكافة شؤون العمل البلدي وتقدم الآراء



والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظات في حدود السياسة العامة للدولة وضمن خطتها التنموية.



وجرت انتخابات الفترة الأولى للمجالس البلدية في 22 ديسمبر من العام 2012 لكافة الناخبين في جميع محافظات وولايات السلطنة، وتمتد فترة المجالس البلدية أربع سنوات.



يذكر أن أول مجلس بلدي في السلطنة أنشئ في مدينة مسقط عام 1939، وقد أعيد تشكيله عام 1972 وكان خاصًا بمحافظة مسقط وكان جميع أعضائه من المعينين، ثم شهد عام 1973 إنشاء مجالس “أمهات المناطق” وتغير مسمى هذه المجالس إلى مسمى اللجان البلدية للنهوض بالعمل البلدي في مختلف ولايات السلطنة.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ