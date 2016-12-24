عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئاسة الفلسطينية: إدانة مجلس الأمن للاستيطان صفعة كبيرة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي رام الله - سبأ:

رحبت الرئاسة الفلسطينية صباح اليوم، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه، واعتبرته “صفعة كبيرة” لسياسة الاحتلال الإسرائيلي.



وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تعقيب على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الليلة الماضية، إن “قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان، ودعم قوي لحل الدولتين”.



بدوره رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتثال لقرار مجلس الأمن .



وزعم نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه اليوم، أن قرار مجلس الأمن "مخجل".. منتقدا في الوقت نفسه إدارة الرئيس الامريكي باراك اوباما التي لم تستخدم حق النقض /الفيتو/ لإحباط هذا القرار.



يشار إلى أنه لأول مرة منذ 36 عامًا، يتبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قرارا بإدانة الاستيطان، حيث صوتت أربعة عشرة دولة لصالح القرار، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ