عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشرطة الفرنسية: التهديد الإرهابي ما زال مرتفعا في البلاد باريس - سبأ:

قال المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، جان مارك فالكون، إن “التهديد الإرهابي ما زال مرتفعا في فرنسا، لكن لا توجد عناصر فعلية حيال تهديد لعيد الميلاد حتى ولو كان هناك خطر”.



وأوضح فالكون، في تصريحات صحافية، أن “أجهزة الاستخبارات الفرنسية تحلل يوميا مستوى التهديد، ومنذ أشهر عدة لا يزال مرتفعا جدا في فرنسا والدول الأوروبية المشاركة في التحالف ضد تنظيم داعش”.



وأضاف أنه “بعد تجربة اعتداء نيس، فإن هجوم برلين أكد لنا وجوب وضع خطة حماية أمنية ذات كثافة عالية، نشطة وفعالة، خلال التجمعات الكبيرة”.



وقال فالكون إن “اعتداء برلين ذكر الجميع بضرورة القيام بإعادة تقييم، والتحقق من أن كل أسواق عيد الميلاد وجميع الأشخاص الذين سيتواجدون عند منتصف الليل محميون جيدا”.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ