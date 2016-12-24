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آخر تحديث: السبت، 24 - ديسمبر - 2016 الساعة 03:47:12م
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  عربي ودولي
مصرع 14 شخصا وإصابة 17 جراء انزلاق حافلة في واد على طريق سريع جنوب ماليزيا
[24/ديسمبر/2016]
كوالالمبور - سبأ:
اعلنت السلطات الماليزية اليوم عن مصرع 14 شخصا وإصابة 17 آخرون إثر تحطم حافلة في واد على طريق سريع يربط بين شمال وجنوب ماليزيا.

ووقع الحادث بالقرب من الساحل الغربي لمدينة موار، بعد أن فقد السائق السيطرة على الحافلة لتهوي لمسافة 20 قدما في واد شديد الانحدار.

وقال مسؤول بالشرطة أزمان أيوب، إن سبع نساء، وفتاة صغيرة وستة رجال قتلوا ومن بينهم السائق، موضحا ان الحافلة التي كانت تقل 30 راكبا، كان تسافر من جوهور باهرو الى كوالا لمبور.

وذكرت صحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية إن الحادث وقع حوالي 0340 من صباح السبت بالتوقيت المحلي (1940 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش).

وأفاد أيضا أن هويات الضحايا لم يجر التأكد منها بعد لكن من المحتمل أن يكون هناك أجانب على متن الحافلة.

سبأ
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