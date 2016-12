L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Ciblage d'un certain nombre de positions de l'ennemi saoudiens à Jizan et à Najran

JIZAN, 24 Déc. (SABA)-L' artillerie de l'armée et des comités populaires a bombardé un certain nombre de positions de l'ennemi à Jizan et à Najran.



Une source militaire à Jizan a indiqué à SABA, que la force d'artillerie de l'armée et des comités a bombardé les sites de raqabats de l'ennemi à la zone d'Al-Chabakah et le site de Jahfan et un autre site au nord d'Al-Houch à Jizan avec des dizaines d'obus d'artillerie infligeant à l'ennemi des pertes humaines et matérielles.



La source a souligné que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé un certain nombre de sites militaires dans la zone d'Al-Soudis à Najran





AM



