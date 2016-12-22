ترامب يدعو الى تعزيز القدرات النووية الامريكية [23/ديسمبر/2016] واشنطن - سبأ:

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم إلى تعزيز القدرات النووية للولايات المتحدة .



وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يتعين على الولايات المتحدة تعزيز قدرتها النووية بشكل كبير والتوسع فيها حتى يحين الوقت الذي يعود فيه العالم إلى رشده فيما يخص الأسلحة النووية".



وجاءت تغريدة ترامب عقب تصريح من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تعزيز محتمل في قدرات موسكو النووية.



وقال بوتين ، خلال اجتماع مع مسؤولي الجيش الروسي أمس "نحن في حاجة إلى تعزيز قواتنا النووية الاستراتيجية، ومن اجل هذا ينبغي أن نطور صواريخ قادرة على اختراق أي نظام دفاع صاروخي موجود فعلا أو متوقع".



يذكر ان الولايات المتحدة تمتلك حاليا ترسانة تقدر بسبعة الاف رأس نووي لتأتي ثانية بعد روسيا التي تملك عدة مئات اكثر.

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