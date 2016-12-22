ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والبارود في أمانة العاصمة وذمار [23/ديسمبر/2016] صنعاء - سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية أسلحة وذخائر وكمية من البارود في أمانة العاصمة ومحافظة ذمار خلال اليومين الماضيين.



وأوضح مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية ضبطت أسلحة وذخائر على متن سيارة في مديرية آزال بأمانة العاصمة تحتوي على 15 قطعة مسدس معظمها صناعة تركية بالإضافة إلى 3 بنادق آلية، وصندوق ذخيرة مسدس إلى جانب كميات كبيرة من طلقات الرصاص المتنوعة.



وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية ضبطت 36 كيس من البارود في إحدى النقاط الأمنية بمنطقة بني سلامة مديرية المنار محافظة ذمار كانت مخفية تحت طبقة من التراب على متن سيارة قادمة من مدينة معبر ومتجهة إلى مدينة الشرق.



ولفت المصدر إلى أنه تم التحفظ على تلك المضبوطات مع المتهمين لاستكمال إجراءات التحقيق ومعرفة بقية المتورطين في هذه العمليات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن والمواطن.



وأهاب المصدر بالمواطنين التعاون في الإبلاغ عن أي عناصر أو تحركات مشبوهة بما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.. مؤكداً أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالمرصاد لكل من تسول هل نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.

سبأ