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مؤسسة غراس الواحة تختتم مشاريعها الخيرية والتنموية للعام الحالي
[23/ديسمبر/2016] صنعاء - سبأ:
نظمت مؤسسة غراس الواحة للتنمية المجتمعية والاستشارات حفل اختتام لمشاريعها الخيرية والتنموية للعام الحالي 2016م.

 وفي الحفل أشادت عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني نور باعباد ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة مجيب الفاتش ونائب مدير مكتب التربية بمديرية بني الحارث عامر سعدان بجهود المؤسسة وبرامجها الخيرية والتنموية.

 وأكدت الكلمات أهمية دور منظمات المجتمع المدني في المجالات الاجتماعية والخيرية كشريك حقيقي مؤثر ذو ريادة في تنمية المجتمع.

 فيما تطرقت رئيس مؤسسة غراس الواحة مريم عساف إلى أنشطة وبرامج المؤسسة ومشاريعها في شتى المجالات الخيرية والتنموية والتوعوية.. مستعرضة كافة المشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال العام 2016م.

 وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى للإسهام في تحقيق تنمية مستدامة في المجتمع من خلال غرس مفاهيم وقيم سامية، وتنفيذ برامج ومشاريع نوعية في مجالات التعليم والصحة والتنمية المجتمعية.

 تخلل الحفل الذي أقيم تحت شعار "رغم الألم.. غراس الواحة تغرس الأمل"، فقرات إنشادية ومسرحية وعرض بمشاريع وأنشطة وبرامج المؤسسة إضافة إلى تكريم الطالبات الخريجات من مركز غراس الواحة والمدرسات والمتعاونين مع المركز والمؤسسة.

 إلى ذلك افتتحت عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل المعرض الخاص بمنتجات المؤسسة والذي اشتمل على منتوجات مختلف أنشطة فتيات مركز غراس الواحة.
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