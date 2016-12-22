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آخر تحديث: الجمعة، 23 - ديسمبر - 2016 الساعة 12:00:44م
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الاهلي يصعد لدور ال16 لمسابقة كأس مصر
حقق فريق الأهلي فوزاً ساحقاً على حساب ضيفه الألومنيوم بسداسية دون رد مساء امس بإستاد السلام الدولي في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر لكرة القدم.
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  رياضة
الاهلي يصعد لدور ال16 لمسابقة كأس مصر
[23/ديسمبر/2016] القاهرة - سبأ:
حقق فريق الأهلي فوزاً ساحقاً على حساب ضيفه الألومنيوم بسداسية دون رد مساء امس بإستاد السلام الدولي في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر لكرة القدم.

 وصعد الأهلي بهذا الفوز إلى دور الستة عشر، وينتظر مواجهة الفائز من لقاء الداخلية والجونة، ووجه الفريق الأحمر إنذاراً شديد اللهجة لغريمه التقليدي الزمالك الذي سيواجهه يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة عشر للدوري.

وسجّل للأهلي عمرو جمال "هدفان"، ومؤمن زكريا، وعماد متعب "هاتريك"، بعد مباراة سهلة للفريق الأحمر وصيف الكأس في آخر موسمين.
سبأ
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