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آخر تحديث: الجمعة، 23 - ديسمبر - 2016 الساعة 12:00:44م
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مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار يطالب اسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية
[23/ديسمبر/2016] نيويوك - سبأ:
أجل مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يطالب اسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.

 وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن مصر طلبت التأجيل لاتاحة الوقت لاجراء مشاورات حول مشروع القرار من دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه. 

وقد أعلنت جامعة الدول العربية مساء أمس الخميس أنه تقرر مواصلة المشاورات حول مشروع قرار مطروح على مجلس الأمن الدولي يطالب إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية على الاراضي الفلسطينية المحتلة لضمان "تأييده".

 وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت في 2011 حق النقض لمنع تبني مشروع قرار مماثل فيما دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قبل ساعات من التصويت الى اللجوء للفيتو.

 ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية أو لا وانها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين لكن الامم المتحدة تحدثت عن زيادة في وتيرة البناء في الاشهر الماضية.

ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الولايات المتحدة الى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار.

ويدعو مشروع القرار اسرائيل الى وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويشدد على أن وقف المستوطنات "ضروري من أجل انقاذ حل الدولتين ويدعو الى القيام بخطوات فورية" لتغيير مسار الامور على الارض.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 6ر2 مليون فلسطيني.
سبأ
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