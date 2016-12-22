لقاح تجريبي جديد يوفر حماية كبيرة من فيروس إيبولا [23/ديسمبر/2016] فيينا - سبأ:

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن تجربة كبيرة في غينيا أظهرت أن هناك لقاحًا تجريبيا يوفر حماية كبيرة من فيروس “إيبولا”.



ولم تسجل أي حالات جديدة للإصابة بالفيروس بعد نحو 10 أيام من التطعيم بين أكثر من خمسة آلاف شخص حصلوا على اللقاح المعروف باسم “آر في إس في-زدإي بي أو في”.



وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن اللقاح تم توفيره لأشخاص كانوا على اتصال وثيق بشخص ما مصاب بفيروس “إيبولا”.



وبدأ تفشى وباء “إيبولا” في غينيا عام 2013 ثم انتشر في عدة دول في غرب إفريقيا ليودي بحياة ما يقرب من 11 ألف شخص.

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