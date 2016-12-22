الاحتلال يداهم عددا من منازل بلدة دورا قرب الخليل [23/ديسمبر/2016] الخليل - سبأ:

اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ، بلدة /دورا/ في محافظة الخليل، وحاصرت عددا من المنازل.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر محلية ، أن الاقتحام الإسرائيلي يتركز في منطقة حنينة، وأن جنود الاحتلال فرضوا حصارا مشددا على منزل يعود لعائلة "الفسفوس"، مدعية وجود أحد المطلوبين بداخله.



وأوضحت تلك المصادر أن جنود الاحتلال فتشوا منازل لعائلة "النمورة" أيضا، وطالبوا عبر مكبرات الصوت من اسمتهم بالمطلوبين تسليم أنفسهم.

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