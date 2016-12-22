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آخر تحديث: الجمعة، 23 - ديسمبر - 2016 الساعة 12:00:44م
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اعتقال 7 أشخاص في استراليا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية
[23/ديسمبر/2016] سيدني - سبأ:
اعلنت الشرطة الأسترالية اعتقال 7 أشخاص بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية داخل البلاد بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد.

وقال بيان لشرطة ولاية /فكتوريا/ إن المعتقلين، وهم ستة شبان وامرأة، كانوا يخططون للقيام بسلسلة تفجيرات في مواقع بارزة بمدينة /ميلبورن/، في يوم عيد الميلاد، مشيرا إلى أن اعتقالهم تم خلال حملة مداهمات شهدتها /ملبورن/، ثاني أكبر مدن أستراليا، الليلة الماضية وشاركت فيها شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الداخلي.

وأضاف البيان أنه تم إطلاق سراح المرأة وأحد المقبوض عليهم الآخرين دون توجيه اتهامات لهم، بينما لا يزال الخمسة الباقون رهن الاعتقال.. موضحا أن من بين المشتبه بهم الخمسة، أربعة ولدوا في أستراليا من أصول لبنانية، والخامس أسترالي ولد في مصر.

وأكد جراهام شتون قائد شرطة /فيكتوريا/ بالإنابة أنه سيتم نشر قوات إضافية من الشرطة يوم عيد الميلاد، وفي مباراة /الكريكت/ التي تقام في /ميلبورن/ في اليوم التالي وتجذب عشرات الآلاف من الهواة سنويا.. مضيفا أن المعتقلين كانوا يخططون لمهاجمة أماكن رمزية في /ميلبورن/، مثل محطة القطار وميدان الاتحاد وكاتدرائية /سانت بول/.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول، في تصريح للصحفيين، أن الهجوم الذي كان المعتقلون يخططون له "واحد من أكبر المؤامرات الإرهابية التي تم إحباطها في السنوات الأخيرة."
سبأ
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