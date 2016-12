SANA'A: Trois tentatives déjouées des mercenaires de se progresser



MRIB, 23 Dec. (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaires ont fait échoué trois tentatives des mercenaires de se progresser vers les zones d'Al-Jabil, d'Al-Mourihat, d'Al-Manarah et d'Al-Madfoun.



Une source militaire a noté que 30 mercenaires ont été tués lors des tentatives.



AM



[23/ديسمبر/2016]SABA