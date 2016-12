AL-JAWF: Nettoyage des sites à Al-Masloub



AL-JAWF, 23 Déc. (SABA)-L'armée et les comités populaires ont réussi à nettoyer un certain nombre des Sites au district d'Al-Masloub .



Une source militaire a indiqué à SABA que tels affrontements violents ont laissé un grand nombre de morts et de blessés parmi leurs rangs.



La source a confirmé la mort de 15 mercenaires de l'agression, la blessure de 13 autres, y compris des dirigeants et la saisie des armes et des munitions appartenant aux mercenaires .



AM



