ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 23 - ديسمبر - 2016 الساعة 12:18:32ص
اللجنة الإقتصادية برئاسة رئيس الوزراء تناقش أزمة السيولة ومصفوفة السياسات المقترحة لمعالجتها
ناقشت اللجنة الإقتصادية في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مصفوفة السياسات والإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة السيولة القائمة وآلية الشروع في تنفيذها.
مجلس الأمن يبحث مشروع قرار لتجميد الاستيطان الإسرائيلي.. والجمعية العامة تعتمد مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على مشروع قرار يدعو الكيان الإسرائيلي لوقف أنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انخفاض أسعار النفط متأثرة بزيادة المخزونات الأمريكية وإنتاج ليبيا
انخفضت أسعار النفط في معاملات آسيوية ضعيفة اليوم الخميس متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي وتحركات من جانب ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الشهور القليلة القادمة.
المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي العام 2016 في المركز 148 عالمياً
أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم العام الجاري 2016م محتلا المركز 148 في التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية الذي يصدره شهرياً الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
آخر الأخبار:
تدشين فعاليات وندوات دينية تحت شعار ( أشداء على الكفار ) بصنعاء
وزير الاعلام يعزي في وفاة الاعلامي محمد العبسي
مصرع عدد من جنود العدو السعودي وتدمير آلية عسكرية بنجران وجيزان
تفكيك عبوة ناسفة بمديرية المصلوب محافظة الجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين فعاليات وندوات دينية تحت شعار ( أشداء على الكفار ) بصنعاء
[22/ديسمبر/2016]
صنعاء - سبأ :

دشنت وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة للوعظ والإرشاد ومكتب أوقاف أمانة العاصمة مساء اليوم فعاليات وندوات دينية تحت شعار " أشداء على الكفار ".

وفي التدشين بجامع الرضوان بمديرية الصافية بأمانة العاصمة أشار مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف عبدالرحمن الموشكي إلى أهمية الندوات في التوعية المجتمعية بالمخاطر التي تحاك ضد الأمة الإسلامية من قبل ممن يدعون وينتسبون للدين الإسلامي.

وأوضح أن الندوة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والفعاليات التي تنظمها الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بالوزارة بهدف تعريف المجتمع بالمخططات الإجرامية لليهود والهادفة لتمزيق وحدة الأمة وإشاعة الفتن بين أبنائها .

ولفت الموشكي إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان سافر وحصار ظالم من قبل تحالف العدوان السعودي الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين من الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني.

فيما أشارت كلمات لأصحاب الفضيلة العلماء الشيخ عمار القاضي والشيخ عبدالرحمن المناري إلى حاجة الأمة للعودة الصادقة إلى كتاب الله عز وجل والسنة النبوية المطهرة لإستلهام العبر والدروس منها في تعزيز التلاحم لمواجهة المخططات الإجرامية .

وأكدا على الصبر على الحق والثبات والثقة بالله العلي القدير في مواجهة العدوان السعودي والإعتماد على الخالق عز وجل والتحرك الشعبي في رفد الجبهات ودعمها والإنفاق في سبيل الله بالنفس والمال دفاعاً عن عزة وكرامة اليمن واليمنيين .

وشدد أصحاب الفضيلة العلماء على وجوب التراحم والتعاون وتعزيز التكافل الإجتماعي بين أبناء الشعب اليمني وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار قال تعالى " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

سبـأ
  المزيد من (محلي)
وزير الاعلام يعزي في وفاة الاعلامي محمد العبسي
مصرع عدد من جنود العدو السعودي وتدمير آلية عسكرية بنجران وجيزان
تفكيك عبوة ناسفة بمديرية المصلوب محافظة الجوف
ورشة حول تعريف نظام الإحالة لحالات سوء التغذية بمحافظة ريمة
لجنة تسيير مشروع حركة تتبع النازحين: 24 ألف و786 أسرة نزحت إلى محافظة ذمار
الأرصاد ينبه من الأجواء الباردة بالمرتفعات الجبلية وتدني الرؤية بالمناطق الصحراوية
وزير الكهرباء والطاقة يتفقد عدد من مرافق كهرباء منطقة الحديدة
إجتماع برئاسة وزير النقل يناقش أوضاع فرع هيئة تنظيم شؤون النقل البري بالحديدة
صد ثلاثة زحوفات لمرتزقة العدوان في نهم ومصرع 30 من المرتزقة
وزارة حقوق الإنسان تطالب بتشكيل لجنة لتشريح جثة الإعلامي محمد العبسي
العدوان السعودي على اليمن
مصرع عدد من جنود العدو السعودي وتدمير آلية عسكرية بنجران وجيزان
[22/ديسمبر/2016]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظة صنعاء مستخدما قنابل عنقودية
[22/ديسمبر/2016]
طيران العدوان السعودي يشن ثلاث غارات على مديرية المصلوب بالجوف
[22/ديسمبر/2016]
تواصل غارات طيران العدوان السعودي باستخدام القنابل العنقودية خلال الساعات الماضية
[22/ديسمبر/2016]
مصدر عسكري : تطهير خمسة مواقع كان يتمركز فيها المرتزقة في جبن بالضالع
[21/ديسمبر/2016]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2016، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by