محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين فعاليات وندوات دينية تحت شعار ( أشداء على الكفار ) بصنعاء صنعاء - سبأ :



دشنت وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة للوعظ والإرشاد ومكتب أوقاف أمانة العاصمة مساء اليوم فعاليات وندوات دينية تحت شعار " أشداء على الكفار ".



وفي التدشين بجامع الرضوان بمديرية الصافية بأمانة العاصمة أشار مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف عبدالرحمن الموشكي إلى أهمية الندوات في التوعية المجتمعية بالمخاطر التي تحاك ضد الأمة الإسلامية من قبل ممن يدعون وينتسبون للدين الإسلامي.



وأوضح أن الندوة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والفعاليات التي تنظمها الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بالوزارة بهدف تعريف المجتمع بالمخططات الإجرامية لليهود والهادفة لتمزيق وحدة الأمة وإشاعة الفتن بين أبنائها .



ولفت الموشكي إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان سافر وحصار ظالم من قبل تحالف العدوان السعودي الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين من الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني.



فيما أشارت كلمات لأصحاب الفضيلة العلماء الشيخ عمار القاضي والشيخ عبدالرحمن المناري إلى حاجة الأمة للعودة الصادقة إلى كتاب الله عز وجل والسنة النبوية المطهرة لإستلهام العبر والدروس منها في تعزيز التلاحم لمواجهة المخططات الإجرامية .



وأكدا على الصبر على الحق والثبات والثقة بالله العلي القدير في مواجهة العدوان السعودي والإعتماد على الخالق عز وجل والتحرك الشعبي في رفد الجبهات ودعمها والإنفاق في سبيل الله بالنفس والمال دفاعاً عن عزة وكرامة اليمن واليمنيين .



وشدد أصحاب الفضيلة العلماء على وجوب التراحم والتعاون وتعزيز التكافل الإجتماعي بين أبناء الشعب اليمني وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار قال تعالى " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".



سبـأ [22/ديسمبر/2016]سبـأ