محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الاعلام يعزي في وفاة الاعلامي محمد العبسي صنعاء - سبأ :



بعث وزير الاعلام أحمد محمد حامد باسمه ونيابة عن قيادة ومنتسبي وموظفي وزارة الاعلام ومؤسساتها برقية عزاء ومواساة لأسرة الصحفي والشاعر محمد عبده العبسي أعرب فيها عن عميق الاسى والأسف لرحيله المبكر بعد تجربة حافلة بالمثابرة والتميز المهني ما يجعل من رحيله خسارة للاعلام اليمني.



وأشار وزير الاعلام في برقية العزاء الى مناقب الفقيد وما تميزت به تجربته المهنية من حس صحفي والتزام مهني وغيرها من المناقب التي تحلى بها خلال مسيرة حياته الاعلامية والادبية القصيرة .



وقال وزير الاعلام : لقد خسر الاعلام والصحافة في اليمن برحيله قلما وصحفيا محترفا واعلاميا جسورا في مواجهة التزامات مهنته.



وعبّر وزير الاعلام عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه وكافة منتسبي الاسرة الصحفية اليمنية الصبر والسلوان.



إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

سبـأ [22/ديسمبر/2016]سبـأ