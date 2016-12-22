محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عدد من جنود العدو السعودي وتدمير آلية عسكرية بنجران وجيزان نجران - سبأ :



لقي عدد من جنود العدو السعودي مصرعهم اليوم فيما تم تدمير آلية عسكرية سعودية واستهداف عدد من مواقع العدو السعودي بنجران وعسير وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في منفذ الخضراء بعدد من قذائف المدفعية ما أدى إلى تدمير آلية عسكرية ومصرع عدد من الجنود السعوديين .



وأشار المصدر إلى أن عدد من جنود العدو السعودي لقوا مصرعهم وأصيب أخرين في استهداف تجمعاتهم بقذائف المدفعية في موقع القنبور بجيزان بالإضافة إلى دك تجمعات أخرى جنوب بوابة الموسم.



ولفت المصدر إلى ان القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت تجمعات للجيش السعودي ومرتزقة العدوان والاحتلال في منفذ علب والمجمع الحكومي وما جاوره في الربوعة بعسير محققة إصابات مباشرة .

سبـأ [22/ديسمبر/2016]سبـأ