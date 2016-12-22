محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفكيك عبوة ناسفة بمديرية المصلوب محافظة الجوف الجوف - سبأ :



فككت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية اليوم عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق العام بمديرية المصلوب محافظة الجوف.



وأوضح مصدر أمني بمحافظة الجوف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية عثرت على عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق المؤدي من الهيجة الى نوبة صابر بمديرية المصلوب' مشيرا الى انه تم استدعاء الاجهزة المختصة لتفكيك العبوة.



ولفت المصدر الى ان التحقيقات الاولية كشفت تورط مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في هذه العملية .. مبينا انه يجري استكمال التحقيقات لضبط بقية المتورطين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.



وأكد ان الاجهزة الامنية واللجان الشعبية لن تألوا جهدا في القيام بمهامها وواجباتها الأمنية للحفاظ على امن واستقرار الوطن والمواطن.

سبـأ [22/ديسمبر/2016]سبـأ