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ورشة حول تعريف نظام الإحالة لحالات سوء التغذية بمحافظة ريمة
[22/ديسمبر/2016]
ريمة - سبأ :

 نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة ريمة اليوم ورشة تعريفية صحية حول تعريف نظام الإحالة لحالات سوء التغذية لدى الأطفال وكبار السن بالمناطق المستهدفة بمديريات المحافظة.

هدفت الورشة بتمويل منظمة الإغاثة الأولية للمعونات الطبية الدولية، إلى تعريف 65 عامل صحي من مديرية الجبين ومزهر والجعفرية بأخطار حالات سوء التغذية الوخيم ومضاعفاته وخاصة لدى الأطفال .

وفي الإفتتاح أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور صادق المسوري إلى أهمية تأهيل الكوادر الصحية لمواجهة الأوبئة والأمراض الخطيرة بما فيها وباء الكوليرا ومرض الحصبة وكيفية التعامل مع أي طارئ.

وأشاد بجهود منظمة الإغاثة الأولية وكافة المنظمات الداعمة للقطاع الصحي بريمة لتفاعلها وتدخلها السريع لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين عبر المراكز التي تم إنشائها في عدد من المناطق.

فيما أشارت مديرة مكتب المنظمة بمحافظة الحديدة الدكتورة جيهان القيلي إلى أن الهدف من الورشة تمكين العاملين الصحيين من التعامل مع الحالات الوافدة للمراكز الإستقرارية التغذوية الخاصة بحالات سوء التغذية الوخيم.

وأوضحت أنه تم إفتتاح تلك المراكز لمعالجة سوء التغذية الحاد الوخيم عبر الفرق الطبية المتنقلة وتقديم المشورات والمعالجات الأولية لتلك الحالات .. وقالت " هناك تدخل سريع وطارئ من قبل المنظمة لدحر ومواجهة وباء الكوليرا في بعض مناطق المحافظة".

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