لجنة تسيير مشروع حركة تتبع النازحين: 24 ألف و786 أسرة نزحت إلى محافظة ذمار [22/ديسمبر/2016] ذمار - سبأ:

ناقشت لجنة تسيير مشروع تتبع حركة النازحين في إجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق، جهود المشروع في رصد وتتبع حركة النازحين في إطار المحافظة.



حيث بلغ عدد النازحين حتى ديسمبر الجاري 151 ألف 134 نازحا ونازحة يتوزعون على 24 ألف و786 أسرة في مختلف مديريات المحافظة.



وفي الإجتماع أكد الوكيل عبدالرزاق أهمية المشروع في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن النازحين في مناطق النزوح وتحديد إحتياجاتهم الأساسية.



وأشار إلى أن معاناة النازحين تتضاعف يوما بعد يوم جراء الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا جراء إستمرار العدوان والحصار.



فيما أشارت رئيسة إتحاد نساء اليمن بذمار فايزة العزاني إلى أن مهام المشروع الذي ينفذه إتحاد نساء اليمن بدعم المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، شارفت على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم تمديده نظرا لإستمرار حركة النازحين.



ولفتت إلى أن اللجان الميدانية رصدت نزوح 24 ألف و786 أسرة إلى مديريات محافظة ذمار قادمين من عدة محافظات.



وبينت أن مديرية وصاب السافل استقبلت ستة آلاف و199 أسرة متصدرة بقية المديريات وجاءت مديرية وصاب العالي بالمرتبة الثانية بخمسة آلاف و130 أسرة فيما حلت مديرية عتمة بالمرتبة الثالثة بإستقبالها أربعة آلاف و193 أسرة.



وجاءت مدينة ذمار بالمرتبة الرابعة بإستقبالها ألفين و435 أسرة ، ومديرية ضوران آنس بالمرتبة الخامسة بألف و494 أسرة نازحة، وحلت مديرية جبل الشرق بالمرتبة السادسة بإستقبالها ألف و91 أسرة نازحة.

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