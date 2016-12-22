محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد ينبه من الأجواء الباردة بالمرتفعات الجبلية وتدني الرؤية بالمناطق الصحراوية صنعاء - سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المرتفعات الجبلية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة خلال الفترة المسائية وحتى ساعات الصباح الأولى حفاظا على صحتهم.



كما نبه المركز قاطني المناطق الصحراوية والمرتفعات الشمالية من البلاد بأخذ الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وتوقع المركر في نشرته الجوية اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبا) أن تكون الأجواء صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر على معظم المحافظات خاصة صنعاء وعمران وذمار وريمة والبيضاء، مع تواجد للعوالق الترابية على أجزاء من المرتفعات الشمالية منها وتشكل الشابورة المائية على أجزاء من محافظات إب وتعز وحجة والمحويت.



وأشار المركز إلى أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 20 عقدة.



فيما تكون الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة إجمالا مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل عدن، واستمرار نشاط الرياح السطحية على باب المندب ومدينة المخا تتراوح سرعتها ما بين 12 24 عقدة.



وبحسب النشرة فأن المناطق الصحراوية ستكون خالية من السحب مع تواجد للعوالق الترابية على أجزاء منها.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ