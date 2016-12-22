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آخر تحديث: الخميس، 22 - ديسمبر - 2016 الساعة 10:06:48م
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وزير الكهرباء والطاقة يتفقد عدد من مرافق كهرباء منطقة الحديدة
[22/ديسمبر/2016]
الحديدة - سبأ:
تفقد وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد اليوم محطتي كهرباء الحالي والكورنيش ومعمل العدادات ومحول الخمسين ومخازن المؤسسة التي دمرها العدوان السعودي الأمريكي.

واستمع الوزير الجرموزي والمهندس رائد من مدير عام كهرباء منطقة الحديدة جماعي سالم كليب ونائبه المهندس عبد الرحمن حجر إلى شرح عن ظروف العمل خلال هذه المرحلة وكذا الصعوبات التي أدت إلى توقف إستمرار التيار بفعل إنعدام مادتي المازوت والديزل جراء إستمرار العدوان والحصار.

وأشار كليب وحجر إلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لضمان إستمرار الخط الساخن لتزويد المستشفيات العامة بالكهرباء بما يمكنها من إستقبال المرضى والجرحى وتقديم أدنى حد من الخدمات الصحية للمواطنين.

وخلال الزيارة أكد وزير الكهرباء والطاقة أهمية إعادة التيار الكهربائي للمحافظة وعمل كل ما من شأنه لتوفير الإمكانات الضرورية لذلك قبل حلول فصل الصيف القادم.

وشدد على ضرورة وضع آلية تضمن إستمرار تقديم الخدمة للمواطن وتكفل حقوق المؤسسة لدى المستهلكين وتحصيلها أولا بأول وكذا العمل على تجويد الخدمة وتوسيعها لتشمل كامل المحافظة.

سبأ
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