محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع برئاسة وزير النقل يناقش أوضاع فرع هيئة تنظيم شؤون النقل البري بالحديدة الحديدة - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة وزير النقل زكريا الشامي وضم قيادة فرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بالمحافظة، أوضاع الفرع والصعوبات التي تواجه سير العمل في الوقت الراهن.



وفي الإجتماع أشاد الوزير الشامي بدور فرع هيئة تنظيم النقل البري في تسهيل نقل البضائع والمواد الضرورية للمواطنين التي تصل عبر ميناء الحديدة إلى مختلف المحافظات ودوره في رفد خزينة الدولة.



وشدد على ضرورة الإهتمام بقواعد الأمن والسلامة في عمليات النقل لتجنب الحوادث والخسائر البشرية بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة السائقين .. لافتا إلى أهمية إقامة دورات توعوية وورش عمل عن الأمن والسلامة والقوانين الخاصة بالنقل البري.



وحث الوزير الشامي قيادة المكتب والعاملين على تقديم خدمات متميزة والعمل وفق الأطر القانونية وإعداد خطة مزمنة لتنفيذ الإجراءات التي تساعد في تحسين وزيادة وتيرة العمل وتنمية الموارد المالية وكذا التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ تلك الخطط.



وكان مدير فرع الهيئة بالحديدة محمد السويدي استعرض الصعوبات التي تواجه الفرع والسائقين جراء الحصار المفروض والإستهداف المستمر للطرقات الرئيسية والجسور التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ