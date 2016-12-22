محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صد ثلاثة زحوفات لمرتزقة العدوان في نهم ومصرع 30 من المرتزقة مأرب - سبأ:

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من التصدي لثلاثة زحوفات مكثفة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بإتجاه مناطق الجبيل والمريحات والمنارة والمدفون بنهم، موقعين عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لثلاثة زحوفات لمرتزقة العدوان بإتجاه مناطق المدفون والجبيل والمريحات، ما أدى إلى مصرع 30 من مرتزقة العدوان.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان لاذوا بالفرار تاركين جثث قتلاهم في شعاب نهم رغم الإسناد الجوي المكثف لطيران العدوان السعودي الأمريكي.



وكان طيران العدوان السعودي شن أكثر من عشرين غارة على مناطق نهم في محاولة لإسناد المرتزقة ورفع معنوياتهم المنهارة.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ