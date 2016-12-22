محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة حقوق الإنسان تطالب بتشكيل لجنة لتشريح جثة الإعلامي محمد العبسي صنعاء - سبأ:

طالبت وزارة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة من الطب الشرعي والجهات ذات الاختصاص لتشريح جثة الناشط الحقوقي والإعلامي محمد عبده العبسي .



ووجهت وزيرة حقوق الإنسان عليا فيصل عبداللطيف رسالة إلى النائب العام عبدالعزيز البغدادي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها تتضمن المطالبة بتشكيل لجنة من الطب الشرعي والجهات ذات الإختصاص لتشريح جثة الإعلامي العبسي ومعرفة أسباب وفاته.



وأشارت الرسالة إلى أن الناشط الحقوقي والإعلامي محمد العبسي من أبرز القيادات الشبابية في المجالين الإعلامي والحقوقي.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ