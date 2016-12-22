محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إمكانية دعم منظمة رعاية الأطفال لقطاع المياه والإصحاح البيئي بمديريتي أرحب وبني مطر صنعاء - سبأ:

ناقش مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء الدكتور خالد المنتصر مع مسئول برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة رعاية الأطفال المهندس كمال الولي اليوم، إمكانية دعم المنظمة لقطاع المياه والإصحاح البيئي بمديريتي أرحب وبني مطر.



واستعرض الدكتور المنتصر إحتياجات المديريتين لترميم خزانات حصاد مياه الأمطار وتأهيل العاملين والمتطوعين في عدد من المرافق الصحية وخاصة في ظل الوضع القائم الذي تمر به البلاد .. مثمنا جهود المنظمة في تقديم الدعم للقطاع الصحي بالمحافظة.



فيما أشار مسئول برنامج المياه والإصحاح البيئي بالمنظمة إلى الإستعداد لترميم المرافق الصحية والتدريب والتأهيل للعاملين بالمرافق الصحية والمتطوعين المجتمعيين وترميم عدد من خزانات حصاد مياه الأمطار وتزويدها بأدوات الصيانة اللازمة .



وأبدى الولي إستعداد المنظمة ترميم عدد من المدارس الخاصة بالمياه والإصحاح البيئي بالتنسيق مع مكتبي الصحة والتربية بالمحافظة.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ