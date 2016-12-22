محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تطهير مواقع بمنطقة وقز بمديرية المصلوب بالجوف ومصرع وإصابة 28 من المنافقين الجوف - سبأ:

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من تطهير عدد من المواقع بمنطقة وقز بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف وقتل وإصابة عشرات المرتزقة.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تطهير معظم المواقع لمنافقي العدوان بمنطقة وقز بمديرية المصلوب بعد مواجهات عنيفة خلفت عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر مصرع 15 عنصرا من منافقي العدوان وإصابة 13 آخرين بينهم قيادات وإغتنام أسلحة وكميات من الذخيرة في العملية النوعية.



وقد حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أسماء عدد من القتلى وهم:



1- حسين محمد الجميدر



2- مبخوت محمد جخره



3- حمد محمد جعفر



4- نجل صالح الفاظلي



5 - محسن عياش الدجري



6- علي صليم النوفي.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ