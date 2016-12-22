محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم العالي يلتقي مسئول المنح الدراسية بالسفارة الروسية لدى اليمن صنعاء - سبأ:

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم مسئول المنح الدراسية بالسفارة الروسية لدى اليمن عبد القدوس الخاشب.



جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون وخاصة في مجال المنح الدراسية المقدمة من روسيا الإتحادية للشعب اليمني والتي بلغت نحو 70 منحة دراسية سنوية جامعية ودراسات عليا وإمكانية توسيعها.



وفي اللقاء أشاد الوزير حازب بجهود روسيا الإتحادية ومواقفها الداعمة لليمن حكومة وشعباً .. منوهاً بالدعم والمنح الدراسية المقدمة للطلاب اليمنيين والتسهيلات المقدمة لهم في الجامعات الروسية.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ