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آخر تحديث: الجمعة، 23 - ديسمبر - 2016 الساعة 12:18:32ص
اللجنة الإقتصادية برئاسة رئيس الوزراء تناقش أزمة السيولة ومصفوفة السياسات المقترحة لمعالجتها
ناقشت اللجنة الإقتصادية في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مصفوفة السياسات والإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة السيولة القائمة وآلية الشروع في تنفيذها.
مجلس الأمن يبحث مشروع قرار لتجميد الاستيطان الإسرائيلي.. والجمعية العامة تعتمد مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على مشروع قرار يدعو الكيان الإسرائيلي لوقف أنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انخفاض أسعار النفط متأثرة بزيادة المخزونات الأمريكية وإنتاج ليبيا
انخفضت أسعار النفط في معاملات آسيوية ضعيفة اليوم الخميس متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي وتحركات من جانب ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الشهور القليلة القادمة.
المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي العام 2016 في المركز 148 عالمياً
أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم العام الجاري 2016م محتلا المركز 148 في التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية الذي يصدره شهرياً الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
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وزير التعليم العالي يلتقي مسئول المنح الدراسية بالسفارة الروسية لدى اليمن
[22/ديسمبر/2016]
صنعاء - سبأ:
التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم مسئول المنح الدراسية بالسفارة الروسية لدى اليمن عبد القدوس الخاشب.

جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون وخاصة في مجال المنح الدراسية المقدمة من روسيا الإتحادية للشعب اليمني والتي بلغت نحو 70 منحة دراسية سنوية جامعية ودراسات عليا وإمكانية توسيعها.

وفي اللقاء أشاد الوزير حازب بجهود روسيا الإتحادية ومواقفها الداعمة لليمن حكومة وشعباً .. منوهاً بالدعم والمنح الدراسية المقدمة للطلاب اليمنيين والتسهيلات المقدمة لهم في الجامعات الروسية.

سبأ
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