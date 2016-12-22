محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدريب 37 متطوعة في الإسعافات الأولية ورفع جاهزية الطوارئ بالمحويت المحويت - سبأ:

اختتمت بمحافظة المحويت اليوم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية ورفع جاهزية الطوارئ، نظمتها جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة.



هدفت الدورة في أسبوعين إلى تدريب 37 متطوعة من الفتيات في مجال الإسعافات الأولية والصحة العامة وإكسابهن مهارات الإنقاذ في الحالات الطارئة والكوارث.



وفي الإختتام أشار رئيس جمعية الهلال الاحمر اليمني بالمحافظة مرشد العليي ومدير برنامج الصحة المجتمعية بالمركز الرئيسي للجمعية الدكتور وسيم هاشم العجمي إلى أن تنظيم الدورة يأتي ضمن برامج جمعية الهلال بالمحويت لتوسيع قاعدة المتطوعين والمتطوعات بالمناطق.



وأوضحا أهمية الدورة في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بما يعزز من مهارات المشاركات المجتمعية في الإنقاذ والمساعدات السريعة في الحالات الطارئة .



وفي ختام الدورة تم تكريم مدربي ومدربات الدورة والمشاركات .

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ