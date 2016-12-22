اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض الدولار لليوم الثاني وسط جني للأرباح قبل صدور بيانات أمريكية لندن - سبأ:

انخفض الدولار لليوم الثاني في تعاملات اليوم الخميس مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح قبل مجموعة من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم لكن العملة الأمريكية ما زال يجري تداولها على انخفاض بأقل من واحد في المائة عن أعلى مستوى في 14 عاما والذي لامسته في وقت سابق هذا الأسبوع.



وانخفض الدولار 0.1 في المائة اليوم بعد تراجعه بنحو 0.25 في المائة يوم أمس الأربعاء.. لكن محللين قالوا إن تحركات الدولار هذا الأسبوع يجب النظر إليها في سياق ضعف السيولة وإنه لا توجد مؤشرات واضحة تشير إلى أن ارتفاع الدولار فقد زخمه.



وكان الدولار قد ارتفع الأسبوع الماضي حين لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن أسعار الفائدة قد تزيد 3 مرات في عام 2017 بعدما رفع المجلس أسعار الفائدة لأول مرة في عام فيما بلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أعلى مستوي منذ ديسمبر 2002م.



وزاد الدولار أكثر من 5 في المائة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة قبل 6 أسابيع مع مراهنة المستثمرين على أن خطط الرئيس المنتخب التي تتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق في قطاعات مثل البنية التحتية ستعزز النمو والتضخم مما سيقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة.



وتراجع الاسترليني إلى أدنى مستوي في أسبوعين مقابل اليورو اليوم بعدما أظهر مسح للمستهلكين البريطانيين نظرة تشاؤمية لآفاق الاقتصاد العام القادم.



وبحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش انخفض الاسترليني 0.3 في المائة إلى 84.65 بنس ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في 5 أشهر البالغ 83.05 بنس لليورو والذي لامسه هذا الشهر.



وانخفض الاسترليني 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2341 دولار متجها صوب أدني مستوياته في شهر واحد والذي سجله الثلاثاء الماضي عند 1.2311 دولار.



وصعد اليورو سنتا واحدا مقابل الدولار إلى 1.0450 دولار مقارنة مع مستواه المسجل يوم الثلاثاء والبالغ 1.0352 دولار وهو أدني مستوى له في 14 عاما.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ