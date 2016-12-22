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آخر تحديث: الخميس، 22 - ديسمبر - 2016 الساعة 10:06:48م
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انخفضت أسعار النفط في معاملات آسيوية ضعيفة اليوم الخميس متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي وتحركات من جانب ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الشهور القليلة القادمة.
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إختتام دورة تدريبية على دليل مجالس الآباء بمحافظة صنعاء
[22/ديسمبر/2016]
صنعاء - سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية على دليل مجالس الآباء، نظمتها إدارة مشاركة المجتمع بمكتب التربية بالمحافظة بتمويل من الشراكة العالمية للتعليم.

هدفت الدورة في ثلاثة أيام تدريب 990 من الآباء والأمهات بـ66 مدرسة بمديريات بني حشيش وسنحان وجحانة وبني مطر وأرحب وهمدان ونهم والحيمة الداخلية وصعفان، على الدليل الإرشادي لمجلس الآباء والأمهات المعد من الإدارة العامة لمشاركة المجتمع بقطاع تعليم الفتاة بوزارة التربية والممول من الشراكة العالمية للتعليم .

وفي الإختتام أشار مدير إدارة مشاركة المجتمع بمكتب التربية بالمحافظة نبيل الطشي إلى أهمية الدورة ومضمونها في تدريب الآباء والأمهات على كيفية متابعة الطلاب والطالبات والمشاركة في إعداد خطط تطوير المدرسة والمساهمة في دعم وجمع تبرعات لصيانة وترميم المدارس وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .

فيما نوه عدد من أعضاء مجالس الآباء بإستفادتهم من مضمون الدورة وما احتوته من أسس تربوية وخطط تكفل الارتقاء بالعملية التعليمية.

سبأ
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