محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام دورة تدريبية على دليل مجالس الآباء بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ:

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية على دليل مجالس الآباء، نظمتها إدارة مشاركة المجتمع بمكتب التربية بالمحافظة بتمويل من الشراكة العالمية للتعليم.



هدفت الدورة في ثلاثة أيام تدريب 990 من الآباء والأمهات بـ66 مدرسة بمديريات بني حشيش وسنحان وجحانة وبني مطر وأرحب وهمدان ونهم والحيمة الداخلية وصعفان، على الدليل الإرشادي لمجلس الآباء والأمهات المعد من الإدارة العامة لمشاركة المجتمع بقطاع تعليم الفتاة بوزارة التربية والممول من الشراكة العالمية للتعليم .



وفي الإختتام أشار مدير إدارة مشاركة المجتمع بمكتب التربية بالمحافظة نبيل الطشي إلى أهمية الدورة ومضمونها في تدريب الآباء والأمهات على كيفية متابعة الطلاب والطالبات والمشاركة في إعداد خطط تطوير المدرسة والمساهمة في دعم وجمع تبرعات لصيانة وترميم المدارس وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .



فيما نوه عدد من أعضاء مجالس الآباء بإستفادتهم من مضمون الدورة وما احتوته من أسس تربوية وخطط تكفل الارتقاء بالعملية التعليمية.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ